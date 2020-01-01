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طقس فلسطين يوضح حقيقة تأثر البلاد بمنخفض جوي الخميس

الإثنين 19 أكتوبر 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين يوضح حقيقة تأثر البلاد بمنخفض جوي الخميس



غزة / سما

أكد موقع طقس فلسطين، اليوم الإثنين، عدم دقة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول اقتراب تأثر البلاد بأول منخفض جوي يوم الخميس المقبل.

وقال أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين لإذاعة صوت الأقصى إنه "حتى اللحظة لا يوجد ما يُشير لوجود منخفضات جوية قادمة".

وأضاف أن "ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن منخفض جوي الخميس المقبل غير دقيق وما زلنا في الأجواء الصيفية".

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ومن المتوقع أن يكون طقس فلسطين غدا الثلاثاء حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الطقس خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في معظم المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين الخميس، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وفق الأرصاد الجوية.

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