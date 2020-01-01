القواسمي: نرحب بالمصلين في الأقصى من بوابة فلسطين وليس تل أبيب

رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، "دعونا وما زلنا العرب والمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى من بوابته الحقيقية وهي فلسطين، باعتبار ذلك دعما لقضيتنا وعروبة القدس ومكانتها عند المسلمين كافة".

وأضاف القواسمي في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن زيارة المسجد الأقصى المبارك والقدس من بوابة تل أبيب، عكس للمنطق والطبيعة، ويعتبر دعماً مباشراً لإسرائيل ولروايتها المكذوبة، وتطبيعا مع الكيان الغاصب للأقصى والقدس وفلسطين، واعتداء على شعبنا الفلسطيني، مؤكداً رفض وإدانة هذه الزيارات التطبيعية.