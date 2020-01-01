  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القواسمي: نرحب بالمصلين في الأقصى من بوابة فلسطين وليس تل أبيب

الإثنين 19 أكتوبر 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: نرحب بالمصلين في الأقصى من بوابة فلسطين وليس تل أبيب



رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، "دعونا وما زلنا العرب والمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى من بوابته الحقيقية وهي فلسطين، باعتبار ذلك دعما لقضيتنا وعروبة القدس ومكانتها عند المسلمين كافة".

وأضاف القواسمي في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن زيارة المسجد الأقصى المبارك والقدس من بوابة تل أبيب، عكس للمنطق والطبيعة، ويعتبر دعماً مباشراً لإسرائيل ولروايتها المكذوبة، وتطبيعا مع الكيان الغاصب للأقصى والقدس وفلسطين، واعتداء على شعبنا الفلسطيني، مؤكداً رفض وإدانة هذه الزيارات التطبيعية.

#القواسمي #فتح #الاقصى #مصلين #تطبيع #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والرجاء 2020 نصف نهائي أبطال أفريقيا

مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!

أبو حسنه: كل لاجئ مسجل لدى الاونروا ومقيم في غزة من حقه تسلم المساعدات الغذائية

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

ما حقيقة طرد الفنان محمد عساف من الإمارات ؟

الأخبار الرئيسية

الإعلام الحكومي : تجاوزنا البداية المخيفة لجائحة كورونا والشجاعية بؤرة غير مستقرة

رأفت : حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة ومن الواضح وجود مشكلة داخلية لدى الحركة

وزيرة الصحة : 6 وفيات و543 إصابة جديدة بـ"كورونا" و572 حالة تعاف

مستشفى "هداسا" : تدهور صحة الدكتور صائب عريقات

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة