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موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الإثنين 19 أكتوبر 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية عربية، عن موعد مباراة بيراميدز ضد حوريا الغيني على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وذكرت أن موعد مباراة بيراميدز وحوريا في أفريقيا يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، وعند السابعة بتوقيت غينيا.

وتبدأ هذه المباراة التي تقام دون جماهير في تمام الحادية عشرة لدى مسقط وأبو ظبي، العاشرة في الكويت والقدس ومكة المكرمة وعمان وبيروت ودمشق والمنامة والدوحة وبغداد.

وأضافت أن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز القادمة في البطولة الأفريقية هي بي إن سبورت (beIN Sports HD 7، beIN Sports Max 5 FR) بصوت المعلق المصري أحمد عبده.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى تاريخيا بين حوريا وبيراميدز الذي ظهر حديثا بعد تغيير اسمه من الأسيوطي، وتمكن من التعاقد مع العديد من اللاعبين البارزين في مصر وخارجها.

ونشر فريق بيراميدز على حسابه الموثق بموقع تويتر، صور تظهر الاستعدادات الأخيرة للاعبين قبل مواجهة حوريا، التي تقام استثنائيا في المغرب؛ نتيجة تفشي وباء كورونا.

ويواجه الفائز من مباراة بيراميدز وحوريا، إما حسنية أكادير أو نهضة بركان في المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية التي تقام على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

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