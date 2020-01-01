هل سيشارك راموس أمام شاختار في دوري الأبطال؟

وكالات / سما /

سيفعل سيرجيو راموس كل ما بوسعه من أجل التواجد في تشكيلة ريال مدريد أمام شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الأربعاء في انطلاقة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

لم يستطع المدافع الإسباني الدولي إكمال المباراة الأخيرة للريال ضد قادش بسبب انزعاج عضلي في ركبته اليسرى لكن الاختبارات أكدت عدم وجود أي إصابة خطيرة.

سيخضع قائد المرينجي لعلاج خلال الأيام القادمة وحسب صحيفة الماركا فإنه سيحاول بقوة التواجد في تشكيلة فريق المدرب زين الدين زيدان يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر ذاته أن الأولوية حالياً لدى راموس هو التواجد إلى الكلاسيكو، وأن حالته إذا كانت غير مستقرة فسيفضل زيدان عدم المخاطرة به لأجل ضمان تواجده في الكلاسيكو ضد برشلونة يوم السبت القادم.

يحتاج الريال أن يبدأ مشواره الأوروبي بشكلٍ جيد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وتحقيق انتصار معنوي كبير قبل قمة السبت المرتقبة.

وفي حالة كانت حالة راموس مطمئنة فسوف يكون بإمكانه الالتحاق بالتدريبات مع بقية زملائه في الفترة التي تسبق المباراة ضد الأوكرانيين يوم الثلاثاء.