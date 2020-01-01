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الأندية الغزية ترفض موعد انطلاق الدوري!

الإثنين 19 أكتوبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأندية الغزية ترفض موعد انطلاق الدوري!



غزة / سما /

ذكرت تقارير صحافية محلية, أن أندية قطاع غزة رفضت انطلاق الدوري في الموعد الذي حدده الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وكان الاتحاد الفلسطيني قد حدد العشرين من نوفمبر المقبل موعدا, لانطلاق دوري الدرجتين الممتازة والأولى بقطاع غزة, بحسب مصادر مقربة منه.

وأكدت التقارير, أن الأندية ستعقد اجتماعا طارئا الاثنين, لتحديد موقفها النهائي بالمشاركة في الدوري, في ظل عدم وضوح الرؤية حول منحة الرئيس والرعاية في الموسم الجديد.

يشار إلى أن الأندية الغزية تعاني الأمرّين في الموسم الأخير, بعد عدم حصولها على منحة الرئيس ورعاية الدوري.

#الاتحاد الفلسطيني #دوري الممتازة

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