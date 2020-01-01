الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من الضفة.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم العروب، شمال الخليل، وهم: سليم مازن جوابرة، وقصي وسام البدوي، وتامر سامي البدوي.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من حذيفة عبد الناصر غانم (21 عاماً)، وإبراهيم رشاد صوان (20 عاماً) من قلقيلية، والأسير المحرر عبد الهادي عارف حماد من بيت لحم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد يحيى مطير وهو أسير محرر من مخيم قلنديا، ومجد محمد مطير، وفهمي محمد عدوان، وكلاهما من بلدة العيزرية.