أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان

الخرطوم / سما

أعلنت مصادر اقتصادية سودانية، عن أسعار العملات في السودان اليوم الإثنين بما يشمل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنك المركزي.

وذكرت المصادر أن انخفاضا مفاجئا تم تسجيله الساعات الماضية في سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء.

وقالت إن سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء بالسودان مقابل 255 جنيه، فيما الريال السعودي يصرف أمام 65 جنيه، والدرهم الإماراتي بـ67 جنيه، واليورو 290 جنيه.

ويصرف اليورو الأوروبي مقابل 290 جنيه سوداني، الريال القطري أمام 65.80 جنيه، في حين يتم صرف الجنيه المصري أمام 16 سوداني. حسب المصادر ذاتها.

يشار إلى أن هذه الأسعار قد تختلف خلال الساعات الماضية، حسب مؤشر الأسعار في البنك المركزي السوداني والبنوك والوضع في السوق السوداء أو الموازية.

ويشكل بقاء السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب عائقا أمام حصولها على التمويل الأجنبي وتقليص الديون؛ وذلك على الرغم من إسقاط العقوبات التجارية قبل عامين.

وكانت تقارير سودانية، قد تحدثت أمس عن تغريدة مرتقبة خلال الساعات القادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.







