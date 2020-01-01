معروف: قرار المحكمة سيصدر اليوم وعلى أصحاب المولدات الالتزام به

غزة / سما /

قال سلامة معروف رئيس المكتب الاعلام الحكومي في غزة ، اليوم الأثنين ، أن الجهات الحكومية وفي مقدمتها سلطة الطاقة تتابع عن كثب ما يجري حالياُ من توقف بعض المولدات التي تقدم خدمة الطاقة البديلة للمواطنين .

وأوضح معروف في تصريحات إذاعية تابعتها وكالة سما الإخبارية ، أن هناك مساع ميدانية حثيثة تبذلها النيابة العامة ومعها الجهات الشرطية , ومنذ الأمس هناك العديد من المولدات عادت للعمل وفق العهد القانوني الذي وقعه أصحاب المولدات أمام النيابة العامة .

وذكر أن من المفترض أن يكون اليوم جلسة للمحكمة للنظر في القضية , حيث تسعى الجهات الحكومية لتنظيم هذ القطاع وتنظر بتوازن لتحقيق مصلحة لأصحاب المولدات, وتحقيق مصلحة المواطن من خلال عدم الجور برفع الأسعار .

وأضاف معروف هناك العديد من الدراسات التي وضعت بناء على التقييم الميداني والاطلاع على تجربة أصحاب المولدات من خلال نقابة المهندسين ؛ مبيناً انه تم تشكيل لجنة حكومية بعد قرار دخول قرار سلطة الطاقة حيز التنفيذ ,بما يخص التسعيرة والترخيص .

وأشار الي أن الملاحظات كانت في الفاقد الفني , علماُ أن الفاقد الفني عند البعض أقل بكثير مما حددته سلطة الطاقة ويمكن أن تعالج من خلال الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة .

وأردف بأنه تم تشكيل لجنة فنية ممثلة عن سلطة الطاقة وأصحاب المولدات ونقابة المهندسين لدراسة الفاقد الفني وتحقيق المعادلة التي خلصت في معادلة الربح والخسارة .

وختم معروف بأن اليوم سيصدر قرار المحكمة , وعلى أصحاب المولدات أن يلتزمون بالقرار أيا كان.