رأفت : حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة ومن الواضح وجود مشكلة داخلية لدى الحركة

رام الله / سما /

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام حزب "فدا" صالح رأفت، عن أمله بأن توافق حركة "حماس" على اجراء الانتخابات العامة، حتى يتم إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعدها في قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية.

وقال رأفت في تصريحات لاذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، إن حركة "حماس" لديها مطالب جديدة بشأن موضوع المصالحة والانتخابات وموضوع الموظفين، الذي تعمل عليه الحكومة بشكل متساو ما بين الضفة وغزة.

وأضاف من الواضح وجود مشكلة داخلية لدى حركة حماس حول موضوع المصالحة والانتخابات، مجددا تأكيد موقف فصائل منظمة التحرير حول أهمية إجرائها.

من جهة أخرى، قال رأفت إنه يتم الآن العمل على تشكيل لجان للقيادة الوطنية الموحدة في جميع انحاء الوطن بما يشمل القوى السياسية والمجالس البلدية والمخيمات والمؤسسات الاهلية والشخصيات الوطنية المستقلة حتى نستطيع تعبئة شعبنا في مواجهة كل المشاريع الاستعمارية الاستيطانية.

واكد أن العمل جار أيضا لتنفيذ ذلك على الارض، حيث تتابع مجمل الفصائل اجتماعاتها من اجل استكمال عملية التشكيل واستنهاض شعبنا ليقاوم كل المخططات الاحتلالية عبر اشكال المقاومة الشعبية.