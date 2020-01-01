الإعلام الحكومي : تجاوزنا البداية المخيفة لجائحة كورونا والشجاعية بؤرة غير مستقرة

غزة / سما /

قال سلامة معروف رئيس المكتب الاعلام الحكومي في غزة ان المؤشرات تشير الي أننا تجاوزنا المرحلة الأولى لجائحة كورونا في قطاع غزة والتي كانت في بداياتها مخيفة للجميع وهي مرحلة تسجيل نسب عالية من الإصابات وعدم استقرار في انتشار بؤر اكتشاف العدوى وازديادها.

واضاف في تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "سما " الاخبارية ،اليوم الاثنين ان الواقع اليوم ورغم وجود الخطر هناك "تذبذب" وعدم استقرار في تسجيل الإصابات ولكنها في المعدل الذي يمكن للمنظومة الصحية الفلسطينية التعامل معه بأريحية.

واشار معروف الى ان هناك شبه وضوح لملامح الخارطة الوبائية على مستوى انتشار بؤر العدوى في قطاع غزة وهو ما جعل الجهات الحكومية تشرع بالتوجه الجديد الخاص بالتدرج الحذر بإعادة السماح لعمل القطاعات المختلفة وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

واعرب عن امله في أن نصل الي مرحلة نستطيع فيها إعادة كل مقومات الحياة كما كانت قبل الرابع والعشرين من أغسطس الماضي ولكن هذا الامر لا زال من المبكر الوصول اليه.

واوضح معروف انه لا زلنا بحاجة الي رفع درجة التزام المواطنين بإجراءات السلامة الشخصية وهو ما يجعلنا نسير بحذر ووفق التقييم الدائم والمتابعة الميدانية لكل الإجراءات المتخذة .

وتابع قائلا :" لا زال واقع منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة غير مستقر ويشهد بشكل دوري تسجيل إصابات بعدوى كورونا واكتشاف بؤر جديدة داخل أحيائها كحي التركمان ,مشددا على ان إعادة فتح سوق الشجاعية والمساجد في هذه المنطقة مرهون بعودة الاستقرار الوبائي والتقييم الطبي لدى لوزارة الصحة.