  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مشاهدة مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير بث مباشر اليوم في الكونفدرالية

الإثنين 19 أكتوبر 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير بث مباشر اليوم في الكونفدرالية



الرباط / سما

نقدم لمتابعينا، رابط مشاهدة مباراة حسنية أكادير ونهضة بركان بث مباشر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير مباشر تنقل من ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله على بي إن سبورت 7 بصوت جواد بدة، والرياضية (tnt) بصوت المعلق عادل المسعودي.

ويكون موعد مباراة حسنية أكادير ضد نهضة بركان الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، التاسعة في ليبيا والسودان ومصر، 11 لدى سلطنة عمان والإمارات.

كما ينطلق لقاء نصف نهائي الكونفدرالية المغربي، عند العاشرة مساء في قطر والعراق وفلسطين والكويت وسوريا والسعودية والأردن ولبنان، فيما يبدأ الاستيديو التحليلي قبلها بساعة.

ويسعى حسنية أكادير إلى تكرار سيناريو المباراة التي جرت بدور المجموعات في الكونفدرالية هذا العام، حينما تغلب على نهضة بركان بهدف دون رد للاعب يوسف الفحلي.

واحتكم الفريقان في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في البطولة المغربية الاحترافية للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما شهدت تألق اللاعبين الان تراوري وكريم بركاوي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من فريقي حسنية أكادير ونهضة بركان، إما بيراميدز المصري أو حوريا الغيني اللذان سيلعبان معا يوم غد الثلاثاء على ملعب المركب الرياضي بالمغرب.

#نهضة بركان #حسنية أكادير #بث مباشر #الكونفدرالية #يلا شوت

الأكثر قراءة اليوم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والرجاء 2020 نصف نهائي أبطال أفريقيا

مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!

أبو حسنه: كل لاجئ مسجل لدى الاونروا ومقيم في غزة من حقه تسلم المساعدات الغذائية

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

ما حقيقة طرد الفنان محمد عساف من الإمارات ؟

الأخبار الرئيسية

الإعلام الحكومي : تجاوزنا البداية المخيفة لجائحة كورونا والشجاعية بؤرة غير مستقرة

رأفت : حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة ومن الواضح وجود مشكلة داخلية لدى الحركة

وزيرة الصحة : 6 وفيات و543 إصابة جديدة بـ"كورونا" و572 حالة تعاف

مستشفى "هداسا" : تدهور صحة الدكتور صائب عريقات

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة