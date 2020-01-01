مشاهدة مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير بث مباشر اليوم في الكونفدرالية

الرباط / سما

نقدم لمتابعينا، رابط مشاهدة مباراة حسنية أكادير ونهضة بركان بث مباشر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير مباشر تنقل من ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله على بي إن سبورت 7 بصوت جواد بدة، والرياضية (tnt) بصوت المعلق عادل المسعودي.

ويكون موعد مباراة حسنية أكادير ضد نهضة بركان الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، التاسعة في ليبيا والسودان ومصر، 11 لدى سلطنة عمان والإمارات.

كما ينطلق لقاء نصف نهائي الكونفدرالية المغربي، عند العاشرة مساء في قطر والعراق وفلسطين والكويت وسوريا والسعودية والأردن ولبنان، فيما يبدأ الاستيديو التحليلي قبلها بساعة.

ويسعى حسنية أكادير إلى تكرار سيناريو المباراة التي جرت بدور المجموعات في الكونفدرالية هذا العام، حينما تغلب على نهضة بركان بهدف دون رد للاعب يوسف الفحلي.

واحتكم الفريقان في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في البطولة المغربية الاحترافية للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما شهدت تألق اللاعبين الان تراوري وكريم بركاوي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من فريقي حسنية أكادير ونهضة بركان، إما بيراميدز المصري أو حوريا الغيني اللذان سيلعبان معا يوم غد الثلاثاء على ملعب المركب الرياضي بالمغرب.