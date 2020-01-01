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الشرطة تقبض على 19 مطلوبا وتضبط 11 مركبة غير قانونية في جنين

الإثنين 19 أكتوبر 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

قبضت الشرطة  اليوم الاثنين، على 19 مطلوبا للعدالة وضبطت 11 مركبة غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل  الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قبضت الشرطة على 19 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية، وضبطت11 مركبة  غير قانونية في محافظة جنين، والتحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا .

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على كافة المستويات.

#الشرطة

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