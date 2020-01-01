مجلس الوزراء: دخول الأقصى يكون من بوابة أصحابه وليس عبر الاحتلال

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك يتم من بوابة أصحابة، وليس عبر الاحتلال.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، "من المحزن أن تدخل بعض الوفود العربية إلى الأقصى عبر الاحتلال بينما يُمنع المصلون الفلسطينيون من الدخول للمسجد لأداء صلواتهم فيه".

وأكد أن توقيع البحرين أمس اتفاقا مع إسرائيل يقدم جائزة مجانية للاحتلال، ويفتح شهيته لقضم المزيد من الأراضي وإقامة المزيد من المباني الاستيطانية، ويضاعف من التحديات التي يوجهها شعبنا الفلسطيني للخلاص والتحرر وإقامة دولته المستقلة.

ورحب رئيس الوزراء بإعلان خمس دول اوروبية رفضها للتوسع الاستيطاني، وحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الذي يشكل ردا عمليا على مواصلة البناء الاستيطاني.

وفي موضوع "كورونا"، أكد اشتية على ان الحكومة تستعد لمواجهة الفصل الثاني من الفيروس، مشددا على انه طالما لم يتوفر اللقاح بعد، ليس أمامنا سوى مضاعفة حرصنا على التقيد الصارم بالتدابير الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

*وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه الحارة لعائلة الطفلين جود وكرم زاهدة، اللذين قضيا في حريق شب بمنزلهما في بيت لحم.

ويبحث مجلس الوزراء اليوم العديد من الملفات، منها المصادقة على وثيقة إعلان مشروع توليد الطاقة في مكب زهرة الفنجان، وعدة مشاريع في الطاقة المتجددة، ومستلزمات البنية التحتية لسلطة جودة البئة وتعزيز سيادة القانون، وتعيين نائب لمحافظ سلطة النقد، ومناقشة مشروع جبل قرنطل.