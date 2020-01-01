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الشرطة والنيابة تحققان بوفاة مواطن في الخليل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

فتحت النيابة العامة تحقيقا، وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بأسباب وفاة مواطن (46 عاما) من بلدة الريحية جنوب الخليل. 

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان، اليوم الاثنين، أنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة يتعلق بوصول جثة مواطن (46) عاماً الى مستشفى يطا الحكومي، تحركت الشرطة والمباحث العامة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة  .

وأضاف أنه تم ابلاغ النيابة العامة والتي باشرت بالتحقيق في الحادثة، وتم التحفظ على الجثة داخل المستشفى ليتم تحويلها إلى معهد الطب العدلي لمعرفة وتحديد سبب الوفاة .

#الشرطة

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