تسريب أهم مواصفات هاتف Xiaomi المرتقب

وكالات

صرحت Xiaomi قبل مدة أنها تنوي إطلاق عدة نسخ من هواتف K30 بمواصفات تجعلها من بين الأفضل في الأسواق.

وتبعا للتسريبات فإن أبرز هاتف ستطلقه الشركة سيكون Xiaomi بهيكل من المعدن والزجاج المقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف بشاشة LTPS بمقاس 6.6 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، تدعم تقنية HDR10، وترددها 120 هيرتزا.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snapdragon 865 ثماني النوى من إنتاج كوالكوم، وذواكر وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما ستدعمه Xiaomi بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ونظام Andrоid 10، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.



أما الكاميرا الأساسية فيه فستأتي بأربع عدسات، فيها عدسة بفتحة كبيرة جدا مخصصة للتصوير فائق العرض، وعدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 20 ميغابيكسل