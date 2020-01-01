رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الإثنين، خبر نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، لوضعه تحت عناية ورقابة طبية خاصة.

كما أبرزت الصحف الثلاث خبر استمرار الأسير ماهر الأخرس اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 ووصوله إلى المراحل الأشد حرجا وخطورة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت زراعية في الخليل ويحول الآف الدونمات بالأغوار لـ"محمية طبيعية"

- الأسير ماهر الأخرس يصل إلى المراحل الأشد حرجا وخطورة.

- اشتية: سنواصل محاوبة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها

- نقل عريقات إلى مستشفى "هداسا" لوضعه تحت عناية ورقابة طبية خاصة

- الأزهر يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتصرفات إسرائيل الاستعمارية

- فاجعة في بيت لحم.. مصرع طفلين وإصابة شقيقتهما بجروح خطيرة جراء حريق بمنزلهم

- ترمب يصف ماكرون خطأ بـ" رئيس الوزراء" الفرنسي

- الشرطة الإسرائيلية تستخدم وحدة مكافحة الجرائم بحق المتظاهرين ضد نتنياهو

- الصحة: 6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا و 336 حالة تعاف

- "أزرق- أبيض" يمهل نتنياهو حتى نهاية الشهر المقبل لتمرير الميزانية

- السعودية تفتح المسجد الحرام أمام المصلين للمرة الأولى منذ أشهر

- الانتخابات الأميركية: تراجع ترمب في استطلاعات في الرأي على مستوى البلاد

- "وقائي" القدس يضبط كمية دخان ومركبة سرقت خلال عملية سطو مسلح في عناتا

* "الأيام":

- جيش الاحتلال والمستوطنون ينفذون عمليات اعتقال وهدم منشآت وتسييج أراض

- "كورونا": 6 وفيات 389 إصابة جديدة وتعافي336 حالة

- وفد إماراتي يقتحم "الأقصى" مجددا بحماية قوات الاحتلال

- نقل عريقات إلى مستشفى إسرائيلي بسبب وضعه الصحي

- مصدر فصائلي: قطر وإسرائيل خدعتا "حماس" بوعود وانجازات لم يتم تنفيذها

- البحرين واسرائيل توقعان "مذكرات تفاهم" لإقامة علاقات دبلوماسية

- اسرائيل والإمارات: اتفاق لتعزيز الاستثمار وآخر لتسيير 28 رحلة طيران أسبوعيا

- بيت لحم: مصرع طفلين شقيقين وإصابة آخرين إثر اندلاع حريق بمنزلهم

- مذكرة حقوقية: الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج مشاريع ممولة من أوروبا في الضفة

* "القدس":

- الأسير ماهر الأخرس في اليوم الـ84 على إضرابه

- مستوطنون يغلقون نحو 30 ألف دونم بالأغوار وينفذون اعتداءات في جالود وعوريف

- 119 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

- 7 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا و336 حالة تعاف

- إسرائيل والبحرين توقعان في المنامة اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.