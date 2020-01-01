  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الإثنين 19 أكتوبر 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين من مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كلا من: تامر سامي البدوي، وسليم مازن جوابرة، وقصي وسام البدوي، ومحمد جمال عبد القادر البلاصي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في الخليل عرف من أصحابها والد الشهيد عامر أبو عيشة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 6 السادسة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

ملخص أهداف مباراة المريخ ومريخ الفاشر اليوم في الدوري السوداني

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والرجاء 2020 نصف نهائي أبطال أفريقيا

ملخص نتيجة مباراة الهلال وهلال الفاشر اليوم في الدوري السوداني

أبو حسنه: كل لاجئ مسجل لدى الاونروا ومقيم في غزة من حقه تسلم المساعدات الغذائية

الأخبار الرئيسية

مستشفى "هداسا" : تدهور صحة الدكتور صائب عريقات

الاحتلال: إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع غزة خشيةً من وقوع عملية قنص

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع

المصالحة

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة