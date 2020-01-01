طائرة ركاب إماراتية تهبط بمطار تل أبيب قادمة مباشرة من أبوظبي

وكالات

هبطت طائرة ركاب إماراتية صباح اليوم الاثنين، بمطار تل أبيب قادمة مباشرة من أبوظبي، وذلك للمرة الأولى بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين.



وسيتيح الاتفاق الجديد ايضا لشركات طيران إسرائيلية وأجنبية تسيير رحلات من إسرائيل الى الشرق الأقصى وأستراليا عبر الامارات، مما يؤدي الى تقليص مدتها وبالتالي الى

تخفيض أسعارها بشكل ملموس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكانت قد وصلت الى ميناء حيفا الاسبوع الماضي أول سفينة شحن ‎إماراتية مباشرةً من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي، وسيتم فتح خط بحري أسبوعي بين البلدين.