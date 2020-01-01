أسرى الشعبية يعلقون إضرابهم بعد اتفاق مع مصلحة السجون

القدس المحتلة / سما /

أعلنت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، عن تعليق إضراب أسراها بعد التوصل ليلة أمس الأحد إلى اتفاق مع مصلحة السجون بإنهاء عزل مسؤول الجبهة في السجون وائل الجاغوب.

وقالت "الشعبية" في بيان لها، إن إنهاء العزل "سيتم في وقت قريب جدًا لا يتجاوز نهاية العام، ونقله إلى مكان قريب من رفاقه في سجن ريمون ليتمكنوا من التواصل معه بشكل منتظم، وإدخال أحد الرفاق عنده والسماح بزيارة عائلته حتى خروجه من العزل.

وأكدت المنظمة في بيانها، أن هذا يأتي "رضوخًا للخطوات النضالية التي أعلنها رفاقنا في منظمة السجون في معركة عهد الأوفياء، وبعد تدخل قوي وجهود حثيثة بذلتها فصائل العمل الوطني والإسلامي في السجون وعلى وجه التحديد في سجن ريمون من فتح وحماس والجهاد، وبضغط عالٍ من الجميع على إدارة مصلحة السجون لحل قضية عزل القائد الجاغوب".

وأشارت إلى تعليق خطوات الاضراب ومعركة عهد الأوفياء، حتى إخراج الجاغوب من العزل، متعهدةً بتنفيذ خطوات نضالية موحدة، برفقة جميع القوى، إذا لم يلتزم الاحتلال بهذا الاتفاق.