مستشفى "هداسا" : تدهور صحة الدكتور صائب عريقات

القدس المحتلة/سما/

أعلن مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة صباح اليوم (الاثنين) ، أن حالة الدكتور صائب عريقات تدهورت ، وهو الآن مخدر اصطناعيا وفي حالة حرجة.

وقالت ادارة المشفى" بعد ليلة مستقرة أمضاها الدكتور صائب عريقات في مستشفى هداسا عين كارم حصل تدهور على صحته صباح اليوم حيث تم تنويمه اصطناعيا وتم تصنيف وضعه بالحرج".

ادارة مستشفى هداسا عين كارم وضعت عائلة الدكتور والسلطة الوطنية بصورة وضعه الصحي كما اعلنت انها على اتصال وتنسيق صحي ودولي لبحث طبيعة العلاج.





وكان عريقات ، 65 عاما ، قد تم تشخيص اصابته بكورونا قبل نحو 10 ايام ، وتم نقله امس الى مستشفى في القدس عندما كانت حالته خطيرة.

وقال الاطباء في مستشفى هداسا عين كارم ، أن عريقات يشكل تحديًا كبيرًا في علاج الكورونا نظرا لانه زرع رئة .