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تتويج محمد بن سلمان بجائزة "أصدقاء إسرائيل"

الإثنين 19 أكتوبر 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تتويج محمد بن سلمان بجائزة "أصدقاء إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

أعلن الدكتور مايك إيفانس مؤسس متحف أصدقاء إسرائيل، الأحد، أنه سيتم تقديم جائزة أصدقاء إسرائيل المرموقة إلى 11 من قادة العالم، بما فيهم الملوك، ورؤساء الوزراء، وستة رؤساء.

واستضاف متحف أصدقاء إسرائيل في وقت سابق، المؤتمر الصحفي المسيحي السنوي الرابع، والذي عقد وبث لملايين المشاهدين حول العالم عبر الانترنت، وكان من بين المتحدثين في المؤتمر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وتم تتويج كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، ورئيس الباراغواي ماريو عبده بينيتيز، رئيس التشيك ميلوش زيمان، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، ورئيس مالاوي لازاروس شاكويرا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ليس لديها أصدقاء جيدون من أصدقائنا المسيحيين حول العالم. في رأيي المعاهدة الإبراهيمية هي نقطة تحول مذهلة في التاريخ، إنها ترمز لأول مرة في التاريخ إلى الاتفاق الكامل لإضفاء الشرعية على وجود إسرائيل هنا".

وتم استحداث جائزة أصدقاء إسرائيل من قبل عن الرئيس التاسع لإسرائيل شمعون بيريس، الذي شغل أيضا منصب الرئيس العالمي لمتحف أصدقاء إسرائيل. ومنحت الجائزة سابقا لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش. وألبير الثاني أمير موناكو، ورئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وغيرهم الكثير.

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