تحداها زوجها فأذهلت الملايين على تيك توك.. امرأة حامل في الشهر التاسع تركض ميلاً في 5 دقائق!

وكالات

الأمريكية ماكينا مايلر قالت لموقع BuzzFeed إنها كانت حريصة جداً في تمرينات القوة لكيلا يسبب التواء الحوض والوزن المُضاف أي إصابة.

أضافت مايلر صاحبة الفيديو الذي شاهده الملايين في حديثها أن زوجها قال إنه سيعطيها 100 دولار إن كسرت حاجز 8 دقائق في الميل الواحد في الشهر التاسع، والآن، من الأفضل أن يدفع لها ما تستحقه، لأنها في المقطع قطعت ميلاً في خمس دقائق و25 ثانية.

كما قالت مايلر إنها استشارت طبيبين أثناء حملها كما ينبغي أن تفعل أي امرأة تتمرن أثناء الحمل. ومن المهم الإشارة إلى أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة لقضاء فترة الحمل، وأن كل الأجسام مختلفة.

مجلة Glamour الأمريكية التي نشرت الخبر أيضاً قالت إنها لا تشير إلى أن هذا المقطع هو معيار اللياقة. لكن إن رغبت امرأة في تحطيم رقم قياسي أو تحقيق هدف أثناء حملها، بموافقة الطبيب، فهذا رائع.

أما مايلر فترى أن "الإحساس بالقدرة هو كل شيء بالنسبة لي. وكان الركض متنفساً كبيراً بالنسبة لي بهذه الطريقة. الركض أثناء الحمل كان عملية جميلة بالنسبة لي، من تقبل الجهد والصبر، وعدم إجبار الجسم على أي شيء، والتخلي عن محاولة تحقيق معدلٍ معين أو مسافة معينة".

وستِلد مايلر ابنها الإثنين، 19 أكتوبر/تشرين الأول، ونأمل أن تكون عملية الولادة سريعة مثلها.