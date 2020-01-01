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فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

الإثنين 19 أكتوبر 2020 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس



وكالات

قال مصدر في الشرطة الفرنسية الأحد إن وزارة الداخلية تستعد لطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه في أنهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من حادثة مقتل معلم عرض على تلاميذه رسوما تسيء للنبي محمد عليه السلام.

وطلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين من مسؤولي الشرطة المحليين إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد، حسبما ذكر المصدر.

وقال المصدر من الشرطة إن من بين العدد الإجمالي للمشتبه بهم 180 مسجونا و51 آخرون من المقرر اعتقالهم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن دارمانين طلب أيضا من الهيئات التابعة للوزارة أن تفحص عن كثب طلبات من يرغبون في الحصول على وضع لاجئين في فرنسا.

وبحسب تعريف الحكومة الفرنسية، فإن المتطرفين هم "أناس على علاقة بالراديكالية، يرجّح أنهم يرغبون في السفر إلى الخارج للانضمام إلى جماعات إرهابية أو المشاركة في أنشطة إرهابية".

ولاقت واقعة قتل مدرس تاريخ فرنسي على خلفية إساءته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إدانات عربية متوالية، استنكرت أيضا السماح بالإساءة لخاتم المرسلين من قبل مسؤولي البلد الأوروبي، بدعوى حرية الرأي والتعبير.

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