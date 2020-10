رسميا... نهاية موسم فان دايك مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول خضوع فيرجيل فان دايك لعملية جراحية في الركبة على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة إيفرتون، بقطع في الرباط الصليبي.

وغادر الهولندي الدولي ملعب المباراة عقب تدخل عنيف من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

وبحسب البيان الرسمي الصادر من ليفربول، يخضع اللاعب للجراحة ثم يخوض فترة تأهيل واستشفاء يتم تحديد موعد العودة بعدها.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk ????