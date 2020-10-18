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رسميا... نهاية موسم فان دايك مع ليفربول

الإثنين 19 أكتوبر 2020 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا... نهاية موسم فان دايك مع ليفربول



وكالات

أعلن نادي ليفربول خضوع فيرجيل فان دايك لعملية جراحية في الركبة على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة إيفرتون، بقطع في الرباط الصليبي.

وغادر الهولندي الدولي ملعب المباراة عقب تدخل عنيف من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

وبحسب البيان الرسمي الصادر من ليفربول، يخضع اللاعب للجراحة ثم يخوض فترة تأهيل واستشفاء يتم تحديد موعد العودة بعدها.

السائد في إصابات قطع الرباط الصليبي، هو أن يغيب اللاعب من 7 إلى 8 شهور، وبهذا يعني نهاية موسم فان دايك مع الريدز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن إيفرتون المتصدر.

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