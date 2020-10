"لقطات صادمة" لمخططي عملية اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان... فيديو

كشف المدعي العام الأمريكي عن ولاية ميشيغان، أندرو بيرجي، عن لقطات مسجلة بشأن المشتبه في تورطهم بالتخطيط لاختطاف حاكمة الولاية، الديمقراطية غريتشن ويتمر.

واعتبرت المحكمة اللقطات صادمة بحق المتهمين آدم فوكس، وباري كروفت، وتاي غاربين، وكيلب فرانكس، ودانيال هاريس، وبراندون كاسيرتا، بحسب موقع "ذا راو ستوري".

وتضمنت الأدلة محادثات عبر الرسائل النصية، كان من بينها رسالة تقترح قتل الحاكمة ويتمر، حيث جاء في الرسالة "يذهب شخص ما إلى منزلها ويطرق الباب، وعندما تفتح يقتلها وحسب".

BREAKING: Today @FOX17 obtained new FBI docs in an alleged plot to kidnap Michigan @GovWhitmer - the docs lay out tactical training, surveillance, and violent threats against lawmakers and police officers..... pic.twitter.com/kYNkf0F5pK