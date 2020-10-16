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"لقطات صادمة" لمخططي عملية اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان... فيديو

الإثنين 19 أكتوبر 2020 06:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لقطات صادمة" لمخططي عملية اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان... فيديو



وكالات

كشف المدعي العام الأمريكي عن ولاية ميشيغان، أندرو بيرجي، عن لقطات مسجلة بشأن المشتبه في تورطهم بالتخطيط لاختطاف حاكمة الولاية، الديمقراطية غريتشن ويتمر.

واعتبرت المحكمة اللقطات صادمة بحق المتهمين آدم فوكس، وباري كروفت، وتاي غاربين، وكيلب فرانكس، ودانيال هاريس، وبراندون كاسيرتا، بحسب موقع "ذا راو ستوري".

وتضمنت الأدلة محادثات عبر الرسائل النصية، كان من بينها رسالة تقترح قتل الحاكمة ويتمر، حيث جاء في الرسالة "يذهب شخص ما إلى منزلها ويطرق الباب، وعندما تفتح يقتلها وحسب".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم ويتمر منذ أيام بسبب أوامر الإغلاق الصارمة التي أمرت بفرضها على الولاية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، متهما إياها بحياكة مؤامرة ضده.

#ولايى ميشيغان #غريتشن ويتمرر #اختطاف #دونالد ترامب #فيروس كورونا

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