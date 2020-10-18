الحوثي يستنكر تطبيع البحرين مع اسرائيل

وكالات

انتقد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل الذي تم توقيعه يوم الأحد.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، "تطبيع البحرين مدان وإن كان لا يمثل نظامها أي تهديد حتى لو كان بحالة حرب مع الكيان".

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "لكنه جريمة تجعل من يقترفه ظالم لن يهتدي، وتطبيعه يؤكده مبدأ قرآني لا يقبل التأويل أو الانحراف".

واستشهد الحوثي بالآية القرآنية، "وَمَن يتوَلَّهُم مِنكمْ فَإِنهُ مِنْهمْ إِن اللَّه لَايَهْدِي الْقَومَ الظالمين".

تطبيع البحرين مدان وان كان لا يمثل نظامها أي تهديد حتى لو كان بحالة حرب مع الكيان

فكم الديك وكم مرقة

ولكنه جريمة تجعل من يقترفه ظالم لن يهتدي وتطبيعه يؤكده

كمبداءقراني لا يقبل التأويل أو الانحراف

وَمَن يتوَلَّهُم مِنكمْ فَإِنهُ مِنْهمْ إِن اللَّه

لَايَهْدِي الْقَومَ الظالمين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 18, 2020

كانت البحرين وإسرائيل وقعتا، يوم الأحد، بيانا مشتركا لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بينهما خلال زيارة قام بها وفد إسرائيلي وأمريكي إلى العاصمة البحرينية المنامة، من أجل توسيع نطاق التعاون مع منطقة الخليج.



وروجت واشنطن لهذا التعاون باعتباره جبهة ضد إيران وخطوة تنطوي على إمكانيات لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وأثار الاتفاق غضبا واستياء في الداخل والخارج بين البحرينيين. وقالت المنامة إن "الاتفاق يحمي مصالحها من إيران".