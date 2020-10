من أجل الرئيس الأمريكي رجل يتعلق بحبل من أعلى برج ترامب ويهدد بالانتحار... فيديو

تداولت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو لرجل يتدلى بحبل من أعلى برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شيكاغو.

الرجل الذي وصف بأنه "أسيوي"، هدد بالانتحار إذا لم يتحدث إلى الرئيس الأمريكي ووسائل الإعلام.

ويتسلح الرجل بسكين وأكد أن سيقطع الحبل إذا لم تلب مطالبه.



ويتدلى الرجل الأسيوي من شرفة الطابق السادس عشر في المبنى المكون من 98 طابقا، منذ السادسة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وتعمل فرق من قوات التدخل السريع الأمريكية ووحدة من مشاة البحرية إلى جانب الشرطة المحلية من أجل إنقاذ الرجل.

وتُظهر اللقطات الرجل معلقا بجوار كلمة "ترامب" المرسومة على مقدمة المبنى، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

WATCH: Man dangling from Trump Tower in Chicago threatens to cut his rope unless he gets to speak with President Trump pic.twitter.com/5Fx9pm8BrT

يبلغ ارتفاع برج ترامب في وسط مدينة إلينوي بشيكاغو حوالي 423 مترا وتقدر قيمته بـ 847 مليون دولار، وتم الانتهاء منه في عام 2009.

هل يستطيع ترامب مقابلة الرجل؟

لا يتواجد الرئيس الأمريكي الآن في شيكاغو، حيث قضى المرشح الجمهوري، يوم الأحد، في ولاية نيفادا، كما حضر قداسا في إحدى كنائس لاس فيغاس.

#BREAKING Man dangling from rope on 16th floor of Trump Tower, threatening suicide. @Chicago_Police negotiating right now...going on more than an hour.



Crowds gathering around on Wabash. Street closed. I’m working to learn more. @cbschicago pic.twitter.com/7DyYEEmBPl