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من أجل الرئيس الأمريكي رجل يتعلق بحبل من أعلى برج ترامب ويهدد بالانتحار... فيديو

الإثنين 19 أكتوبر 2020 06:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من أجل الرئيس الأمريكي رجل يتعلق بحبل من أعلى برج ترامب ويهدد بالانتحار... فيديو



وكالات

تداولت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو لرجل يتدلى بحبل من أعلى برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شيكاغو.

الرجل الذي وصف بأنه "أسيوي"، هدد بالانتحار إذا لم يتحدث إلى الرئيس الأمريكي ووسائل الإعلام.

ويتسلح الرجل بسكين وأكد أن سيقطع الحبل إذا لم تلب مطالبه.


ويتدلى الرجل الأسيوي من شرفة الطابق السادس عشر في المبنى المكون من 98 طابقا، منذ السادسة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وتعمل فرق من قوات التدخل السريع الأمريكية ووحدة من مشاة البحرية إلى جانب الشرطة المحلية من أجل إنقاذ الرجل.

وتُظهر اللقطات الرجل معلقا بجوار  كلمة "ترامب" المرسومة على مقدمة المبنى، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

يبلغ ارتفاع برج ترامب في وسط مدينة إلينوي بشيكاغو حوالي 423 مترا وتقدر قيمته بـ 847 مليون دولار، وتم الانتهاء منه في عام 2009.

هل يستطيع ترامب مقابلة الرجل؟
لا يتواجد الرئيس الأمريكي الآن في شيكاغو، حيث قضى المرشح الجمهوري، يوم الأحد، في ولاية نيفادا، كما حضر قداسا في إحدى كنائس لاس فيغاس.

ويشارك ترامب في فعاليات انتخابية يوميا حتى موعد المناظرة المقررة في فلوريدا يوم الخميس المقبل، حيث يتوجه إلى أريزونا ونورث كارولاينا، حسبما قال المتحدث باسم حملته تيم ميرتو.

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