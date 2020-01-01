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اليمن يدين تعيين طهران سفيرا لها في صنعاء

الإثنين 19 أكتوبر 2020 06:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليمن يدين تعيين طهران سفيرا لها في صنعاء



وكالات

دانت الحكومة اليمنية، تعيين طهران بعثة دبلوماسية جديدة لها في العاصمة اليمنية صنعاء، واعتبرت أنها مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار الدولي رقم 2216.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته اليوم الأحد: "استمرار النظام الإيراني بانتهاج سلوك العصابات والمنظمات الإرهابية بتهريب الأسلحة والأفراد إلى مليشيا الحوثي الانقلابية، يؤكد على عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة تجاه اليمنيين".

ودعت الوزارة، "المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة هذه الممارسات والانتهاكات الإيرانية غير القانونية وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية".

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