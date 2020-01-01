فيديو ريماس مفقودة خميس مشيط يتصدر تويتر السعودية

الرياض / سما

تصدر فيديو ريماس مفقودة خميس مشيط في السعودية، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة، وذلك بعد خروجها من منزلها منذ نحو 48 ساعة.

ونشرت وسائل إعلام عربية، فيديو يظهر لحظة خروج ريماس مفقودة خميس مشيط من بيتها السبت الماضي، لكنها لم تعد حتى لحظة نشر هذا النص، فيما لا تزال أعمال البحث جارية.

وكتبت شقيقتها على تويتر : "ريماس أختي مريضة بالصرع والتشنجات وتفقد الوعي. قبل أسبوع الدكتور كثف علاجها وأصبحت عدوانية، وخرجت من المنزل السبت المنصرم".

وتبين من الفيديو المتداول أن ريماس غادرت بيتها الساعة السابعة وأربعين دقيقة صباحا، دون أن تُعلم أحدًا حول وجهتها، في وقت كان أفراد أسرتها بعيدين عنها، ما سهل خروجها.

وحذرت شقيقة ريماس المفقودة من أنها إذا لم تتناول الجرعة العلاجية خلال الساعات القليلة القادمة، ربما تفقد حياتها، داعية الجميع بالمساعدة في البحث عنها والعثور عليها قبل فوات الأوان.

وتبلغ ريماس الفيصل مفقودة خميس مشيط من العمر ثماني عشرة سنة، وطولها قرابة 160 سم، وهي نحيفة وكانت ترتدي لحظة خروجها، لباسا أسود اللون وعبائة ونقاب وشنطة زهرية وجزمة بيضاء.