شاهد.. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 7 السابعة

بيروت / سما

بثت قناة إم بي سي (mbc4) يوم الإثنين، مسلسل عروس بيروت الحلقة 7 السابعة على منصة تطبيق (شاهد vip) المدفوعة؛ وذلك تمهيدا لعرضها للمشاهدين عبر الشاشة بعد ساعات.

وتعرضت ثريا في أحداث مسلسل عروس بيروت الحلقة 7 إلى موقف شديد الإحراج، حينما عايرها سلفها بأنها لا تنجب بسبب المشاكل الصحية التي تعاني منها مع زوجها فارس.

وحاولت ثريا المساعدة من خلال رعاية الطفلة والاهتمام بها، لكن سلفها رفض فكرة أن تأخذ بنته من غرفتها دون عمله أو الحصول على إذن مسبق منه، حيث فضلت الصمت وعدم الرد.

وقال سلف ثريا لوالدته بلهجة غاضبة : "أعطي كل شيء لأخي فارس، وخدي بنتي وأعطيه إياها لأنه زوجته لا تنجب له أطفال". الأمر الذي أجبرها على تعنيفه وضربته بقوة على وجهه.

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وتواجه أسرة الظاهر في مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني تقلبات وصفعات قوية من المقربين لهم، لكن يجب على ثريا وفارس الوقوف مع بعضهما البعض أمام كل التحديات والمعيقات.

كما انطبق المثل الشعبي المشهور القائل (ما في حب إلا بعد عداوة) بين الست ليلى والمحامي الذي أصبحت تتقرب إليه بشكل كبير في منتصف الحلقة السابعة من عروس بيروت.

وتعاني نايا التي أنجبت خلال الحلقات الماضية من حالة اكتئاب شديدة، إذ باتت تسيطر عليها بشكل غير معقول، وأصبحت عصبية ويحاول الجميع طمأنتها كي تتقرب من طفلتها الصغيرة.