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إغلاق مدرستين في بيت لحم بسبب فيروس كورونا

الأحد 18 أكتوبر 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مدرستين في بيت لحم بسبب فيروس كورونا



بيت لحم / سما /

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأحد، إغلاق مدرستين، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا.

وأفاد موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن المديرية قررت إغلاق مدرسة بنات بيت لحم الثانوية حتى مساء الخميس المقبل، بعد إصابة عدد من المعلمات والطالبات بالفيروس، مع التأكيد على التعليم الالكتروني، وكذلك مدرسة ذكور الصديق الأساسية في قرية حوسان غربا لمدة 48 ساعة، بسبب إصابة معلم وعدد من الطلبة.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

#فيروس كورونا #بيت لحم #اغلاق مدارس

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