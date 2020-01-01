  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

برلمانيون بحرينيون يكشفون تفاصيل مذكرات التفاهم مع إسرائيل...

الأحد 18 أكتوبر 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلمانيون بحرينيون يكشفون تفاصيل مذكرات التفاهم مع إسرائيل...



المنامة /سما/

كشف برلمانيون بحرينيون عن تفاصيل الاتفاقيات التي توقعها بلادهم، اليوم الأحد، مع إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية مطار البحرين الدولي وعلى متنها وفد إسرائيلي- أمريكي مشترك في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها بشكل علني.

 من جهتها قالت هالة رمزي عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) بالبحرين، إن هذه الزيارة تعتبر تفعيلا لإعلان تأييد السلام الموقع  بين البحرين وإسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت  وفق "سبوتنيك"، أنه من المتوقع أن يتم مساء اليوم التوقيع على بيان مشترك يشكل انطلاقا لعلاقات دبلوماسية كاملة.

 كما سيجرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك بين البلدين، كمجال الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي وتكنولوجيا المصارف والتمويل وغيرها، وفق رمزي.

بدورها، رحبت البرلمانية سوسن كمال عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بتوقيع البيان المشترك بين بلادها وإسرائيل.

وكشفت  عن انطلاق العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين إثر التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات اليوم.

وقالت "كمال" وفق "سبوينيك"، إن البحرين تحافظ على علاقات متميزة مع كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الإقليمية والدولية، من منطلق السيادة التامة، والتخطيط الاستراتيجي، والمصالح الوطنية.

واعتبرت أن توقيع الوفد الإسرائيلي لوثائق التعاون مع البحرين خطوة عملية وإعلانا جريئا لترجمة التطلعات الدبلوماسية بين البلدين.

وعن طبيعة الوثائق المقرر توقيعها في المنامة خلال ساعات، قالت البرلمانية البحرينية إنها تتضمن تسهيلات لانتقال مواطني البلدين فيما بينهما، واتفاقيات أخرى في مجالات الاتصالات والتجارة، لافتة إلى أن الاتفاقيات لن تخلو من التعاون الأمني، دون مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

 وأكدت "كمال" أن افتتاح سفارتين هو خطوة طبيعية بيّن أي بلدين تجمعهما علاقات دبلوماسية كاملة بحسب الأعراف الدولية.

في سياق متصل، قالت وكالة  "رويترز" إن  الوفد يرأسه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وقال مسؤول منخرط في الزيارة للوكالة إن إسرائيل والبحرين ستوقعان على بيان يحدث مستوى العلاقات من إعلان النوايا الذي شهده حفل البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر/ أيلول إلى تأسيس العلاقات رسميا.

وسافر المندوبون إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال الإسرائيلية تحمل رقم 973 وذلك في إشارة إلى كود الاتصال الدولي بالبحرين.

وعبرت الطائرة في طريقها من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى المنامة المجال الجوي السعودي وذلك في تسهيل من المملكة التي تقاوم حتى الآن مناشدات واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت إسرائيل اتفاق سلام مع الإمارات، و"إعلان سلام" مع البحرين في البيت الأبيض وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

#البحرين #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #اتفاقيات سلام #برلمانيون بحرينيون

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة المريخ ومريخ الفاشر اليوم في الدوري السوداني

اسعار العملات مقابل الشيكل

ملخص نتيجة مباراة الهلال وهلال الفاشر اليوم في الدوري السوداني

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 6 السادسة

أبو حسنه: كل لاجئ مسجل لدى الاونروا ومقيم في غزة من حقه تسلم المساعدات الغذائية

الاحتلال يعيد ترتيب تهديداته ويضع غزة على رأس القائمة

المدرّس الفرنسي تلقى تهديدات قبل قتله

الأخبار الرئيسية

القيادة

رام الله: تفاصيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية حول تطورات الحوار الوطني

هآرتس: هكذا يبدو الاسير الأخرس الأكثر شجاعة في إسرائيل “الديمقراطية”..!

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

غانتس

هآرتس تتساءل: هل يصوب غانتس مسدسه نحو نتنياهو؟

مسؤول اسرائيلي يطالب حماس بالإفراج عن الجنود المحتجزين لدبها مقابل علاج صائب عريقات