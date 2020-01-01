  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!

الأحد 18 أكتوبر 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!



سما / وكالات/

اعتبر المفكر الاقتصادي العربي طلال أبو غزالة أن الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل تعد نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ البشرية، نظرا لتأثيرها على دول العالم.

وعن خيارات نتائج الانتخابات الرئاسية، قال أبو غزالة : "هناك خياران لهذه الانتخابات: الأول أن ينتخب ترامب والثاني أن ينتخب ترامب، أي أنه ليس هناك بديل لذلك".

وأشار إلى أن ترامب سينتخب إما عبر التصويت أو بطرق أخرى، مشددا على أن الرئيس ترامب عازم على أن يبقى في البيت الأبيض لفترة ثانية.

وأضاف المفكر الاقتصادي العربي أن الرئيس ترامب سيطعن في نتيجة الانتخابات ما لم تكن في صالحه.

وعن سيناريو تطور الأحداث في حال عدم فوز ترامب، استشهد أبو غزالة بتصريحات أحد الديمقراطيين البارزين، الذي قال: "نخشى حدوث حرب أهلية ما لم يتم انتخاب ترامب". 

ويرى المفكر الاقتصادي أنه في ظل تبادل الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن سرقة الانتخابات فإن نتيجتها ستحسم في الشارع، معتبرا أن ذلك شيء مقلق لأهمية الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على العالم.

وقال: "نحن أمام مشكلة لا حل لها سوى بقاء ترامب في البيت الأبيض"، مشددا على أن "ترامب لن يخرج مهزوما من البيت الأبيض، ولن يسلم مفاتيح البيت الأبيض".

وحذر أبو غزالة من نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة، التي فيها 600 مليون قطعة سلاح بين المواطنين، بسبب الانتخابات الرئاسية. "RT"

#الانتخابات الأمريكية #دونالد ترامب #جو بايدن #سيناريوهان الانتخابات الامريكية #الانتخابات الرئاسية الامريكية #البيت الابيض #الولايات المتحدة #حرب اهلية

الأكثر قراءة اليوم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والرجاء 2020 نصف نهائي أبطال أفريقيا

مفكر اقتصادي عربي يستعرض سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الامريكية.. أحدها كارثي!

فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

ما حقيقة طرد الفنان محمد عساف من الإمارات ؟

جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

الأخبار الرئيسية

عريقات

الرئاسة تتابع حالته عن كثب.. وزيرة الصحة توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور صائب عريقات

الإعلام الحكومي : تجاوزنا البداية المخيفة لجائحة كورونا والشجاعية بؤرة غير مستقرة

رأفت : حماس لديها مطالب جديدة بشأن المصالحة ومن الواضح وجود مشكلة داخلية لدى الحركة

وزيرة الصحة : 6 وفيات و543 إصابة جديدة بـ"كورونا" و572 حالة تعاف

مستشفى "هداسا" : تدهور صحة الدكتور صائب عريقات