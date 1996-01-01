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المبادرة السودانية للتطبيع مع إسرائيل: "إقامة العلاقات لا يعني التنازل عن حقوق الفلسطينيين"

الأحد 18 أكتوبر 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبادرة السودانية للتطبيع مع إسرائيل: "إقامة العلاقات لا يعني التنازل عن حقوق الفلسطينيين"



القدس المحتلة / سما /

أعلنت المبادرة السودانية الشعبية للتطبيع مع إسرائيل، اليوم الاحد، في اختتام مؤتمرها بمشاركة الفاعليات الشعبية المؤيدة للتطبيع مع اسرائيل وجمعية الصداقة السودانية الاسرائيلية "ان الأصل بين الأمم التعايش والتعاون، وأن إقامة علاقات مع إسرائيل لا يعني التنازل عن حقوق الفلسطينيين".

 وقالت المبادرة السودانية في بيان "انهم لن يكونوا اسيرين للماضي والأيدولوجيات الانكفائية، وانه ليس هناك سبل لعدم وجد مسوق يمنع قيام تطبيع علاقات مع إسرائيل، وإلى أن العلاقة مع إسرائيل لا تعارض فيه". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

واشار البيان الى ان "الأمين العام للمبادرة نجم الدين آدم عبدالله الذي كشف عن اجراء استفتاء عشوائي اسفر عن موافقة 83% على التطبيع مع إسرائيل"، ولا يقيم السودان علاقات مع إسرائيل التي وقعت في أيلول/سبتمبر اتفاقين تاريخيين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

ومنذ عام 1993 تضع الولايات المتحدة الاميركية الخرطوم على لائحتها "للدول الراعية للإرهاب" لاتهامها بصلات مع جماعات إسلامية بما في ذلك تنظيم القاعدة. وكان زعيم التنظيم السابق اسامه بن لادن أقام في السودان في الفترة بين 1992 و1996.

ويتطلع السودان إلى ازالة اسمه عن القائمة منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهراً. ويؤدي ذلك إلى حرمان اقتصاد الدولة السودانية من الاستثمارات الخارجية والحصول على مساعدات من مؤسسات التمويل الدولية، ما أثّر سلبا على ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت في أيلول/سبتمبر 212% حسب إحصاءات رسمية.

#اسرائيل #السودان #التطبيع مع اسرائيل #الفلسطينيين

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