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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين نتنياهو ووزير خارجية البحرين

الأحد 18 أكتوبر 2020 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين نتنياهو ووزير خارجية البحرين



سما / رويترز

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيا يوم الأحد، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ومع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين.

وجاء الاتصال قبيل التوقيع في المنامة على 7 مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين.

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بذلك، وقال "إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة".

كما رحب بالرحلة الجوية الأولى التي أقلعت من إسرائيل وهبطت اليوم في البحرين، وصرح بأنها تشكل امتدادا للاختراق قدما نحو السلام".

ووقع وزير خارجية البحرين ومندوبون إسرائيليون اليوم في المنامة على بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق رحب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، لدى وصوله البحرين يوم الأحد، بإقامة العلاقات بين المنامة وتل أبيب، قائلا إن هذه الخطوة "ستغير المنطقة بأكملها".

وصرح بن شبات لدى وصوله المنامة على رأس الوفد الإسرائيلي المشارك في مراسم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين، في كلمة ألقى الجزء الأول منها باللغة العربية: "هذا اليوم يوم عظيم.. اليوم يتحول فصل آخر لرؤية السلام إلى واقع". 

وشكر بن شبات، نيابة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة على "قياداته ورؤيته بعيدة المدى".

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