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"داعش" يدعو مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية والبنية التحتية الاقتصادية للمملكة

الأحد 18 أكتوبر 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"داعش" يدعو مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية والبنية التحتية الاقتصادية للمملكة



سما / رويترز

أفادت وكالة "رويترز" مساء يوم الأحد، بأن تنظيم "داعش" دعا مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الاقتصادية للمملكة.

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم "داعش" قال في تسجيل "إنه يجب استهداف المملكة العربية السعودية لدعمها تطبيع دول الخليج مع إسرائيل".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).

#داعش #السعودية #دول الخليج #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل #الدول العربية

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