  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تفض خمسة تجمعات لحفلات زفاف في قلقيلية

الأحد 18 أكتوبر 2020 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض خمسة تجمعات لحفلات زفاف في قلقيلية



رام الله / سما /

فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة خمسة تجمعات لحفلات زفاف لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من فيروس كورونا في قلقيلية .

و ذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة انه و تنفيذا لقانون الطوارئ  الذي أقرته الحكومة الفلسطينية والقاضي بمنع التجمعات و التجمهر وإقامة الأفراح والأعراس للحد من فايروس كورونا وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة خمس حفلات زفاف وكان تجمهر للمواطنين فيها حيث اقيمت في مدينة ومحافظة قلقيلية، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الالكتروني.

تحركت على الفور قوة من شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية إلى مكان اقامتها وعملت على فضها و إنهائها وتفريق جميع المواطنين القادمين اليها.

وأضافت الشرطة  أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات لمخالفتهم التعليمات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
 

#الشرطة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

قناة 12: الهدوء مع قطاع غزة مخادع.. وإسرائيل لا تريد الانجرار إلى معادلة حماس الجديدة!

ملخص أهداف مباراة المريخ ومريخ الفاشر اليوم في الدوري السوداني

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو حسنه: كل لاجئ مسجل لدى الاونروا ومقيم في غزة من حقه تسلم المساعدات الغذائية

ملخص نتيجة مباراة الهلال وهلال الفاشر اليوم في الدوري السوداني

الاحتلال يعيد ترتيب تهديداته ويضع غزة على رأس القائمة

المدرّس الفرنسي تلقى تهديدات قبل قتله

الأخبار الرئيسية

هآرتس: هكذا يبدو الاسير الأخرس الأكثر شجاعة في إسرائيل “الديمقراطية”..!

مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

غانتس

هآرتس تتساءل: هل يصوب غانتس مسدسه نحو نتنياهو؟

مسؤول اسرائيلي يطالب حماس بالإفراج عن الجنود المحتجزين لدبها مقابل علاج صائب عريقات

إصابته بـ"كورونا" لا علاقة لها بنقله.. الجاغوب يوضح سبب اختيار مستشفى "هداسا" لعلاج "عريقات"