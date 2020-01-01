الشرطة تفض خمسة تجمعات لحفلات زفاف في قلقيلية

رام الله / سما /

فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة خمسة تجمعات لحفلات زفاف لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من فيروس كورونا في قلقيلية .

و ذكرت إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة انه و تنفيذا لقانون الطوارئ الذي أقرته الحكومة الفلسطينية والقاضي بمنع التجمعات و التجمهر وإقامة الأفراح والأعراس للحد من فايروس كورونا وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة خمس حفلات زفاف وكان تجمهر للمواطنين فيها حيث اقيمت في مدينة ومحافظة قلقيلية، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الالكتروني.

تحركت على الفور قوة من شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية إلى مكان اقامتها وعملت على فضها و إنهائها وتفريق جميع المواطنين القادمين اليها.

وأضافت الشرطة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات لمخالفتهم التعليمات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

