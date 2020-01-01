محافظ جنين: الإغلاقات الجزئية لها نتائج جيدة

جنين / سما /

قال محافظ جنين اللواء أكرم رجوب، ان الاغلاقات الجزئية التي اتبعتها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا ومحاصرته، كان لها نتائج جيدة.

وأضاف خلال حديث اذاعي:" عندما قمنا بإغلاق مدينة جنين كانت الاصابات تتجاوز في اليوم الواحد الـ50 اصابة، ولكن بعد الاغلاق انخفض هذا العدد على الرغم من ان عدد الفحوصات لم ينخفض، وهذا يعد مؤشر جيد بان الاغلاقات الجزئية لها نتائج جيدة في محاصرة الفيروس والحد من انتشاره".

وتابع:" يتم التركيز على اغلاق المؤسسات ومنع التجمعات حتى التزاور الطبيعي، وتواصلنا مع جميع الجهات في المحافظة لتوجيه رسالة الى المواطنين حتى نحقق انجاز في محاصرة الفيروس، وقمنا بإغلاق الزبابدة كبقية البلدات الاخرى التي ارتفعت فيها اعداد الاصابات، و أغلقنا جميع المؤسسات والمساجد والكنائس في البلدة لمدة ٤٨ ساعة مع السماح للمحال التجارية بالعمل من الساعة ٩ حتى الـ٣ عصرا".

وحول تذمر المواطنين في محافظة جنين من الاغلاقات المتكررة، قال محافظ جنين:" لا يوجد لدينا خيارات اخرى وهذه الخيارات حتمية في مواجهة فيروس كورونا وذلك للمحافظة على حياة ابناء شعبنا، يجب ان يلتزم المواطنين بارتداء الكمامة وجميع الاجراءات الوقائية، وهناك نسبة التزام جيدة من قبل المواطنين ولكن هناك مخالفات ايضا بسبب اللامبالاة عند البعض، ونرجو من الجميع الالتزام".