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إدارة سجون الاحتلال تنقل 60 اسير من الأسرى المضربين إلى زنازين العزل الإنفرادي

الأحد 18 أكتوبر 2020 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجون الاحتلال تنقل 60 اسير من الأسرى المضربين إلى زنازين العزل الإنفرادي



رام الله / سما /

 أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي شرعت بنقل 60 أسيرا من أسرى الجبهة الشعبية المضربين عن الطعام، إلى زنازين العزل الإنفرادي في عدة سجون.

وكان 60 أسيرا من الجبهة الشعبية قد شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أربعة أيام، بعد فشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال حول المطالبة بإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب ومجموعة من الأسرى، وإسنادا للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 84 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

وبين نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير وائل الجاغوب سيلتحق بالإضراب عن الطعام ابتداء من يوم غدٍ، إلى جانب رفاقه.

وأضاف "النادي" أن الإضراب سيكون على دفعات، بحيث يرتفع عدد الأسرى المضربين مع انضمام دفعات جديدة إلى الدفعة الأولى، وسيصل عدد المضربين يوم الثلاثاء المقبل إلى 120 أسيرا، بعد انضمام الدفعة الثانية من الأسرى للإضراب، وذلك في حال لم تستجب إدارة السجون لمطلبهم، فيما سيكون هناك دفعة ثالثة من الأسرى يوم الأحد المقبل وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال قد صعّدت منذ مطلع العام الجاري من عمليات العزل التي استهدفت مجموعة من الأسرى، ومنهم الأسير وائل الجاغوب، وعمر خرواط، وحاتم القواسمة وآخرون.

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