مسؤول اسرائيلي يطالب حماس بالإفراج عن الجنود المحتجزين لدبها مقابل علاج صائب عريقات

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انتقد عضو الكنيست عن حزب اليمين بتسلئيل سموتريتش، قرار إسرائيل توفير الرعاية الطبية لأمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات دون لمطالبة بالإفراج عن الإسرائيليين الأسرى لدى حماس



وقال سموتريتش، وفق القناة الإسرائيلية السابعة: "إننا نقدم رعاية طبية إنسانية لأعدائنا دون المطالبة أو تلقي معاملة إنسانية مماثلة بإعادة جثث جنودنا المحتجزين لدى حماس".

وأضاف: "علاج عريقات ليس أخلاقيًا ولا منطقيًا، ويجب ألا يكون هناك فرق في التعامل بين غزة ورام الله".

وظهر اليوم، نقل الدكتور صائب عريقات 65 عاما الى مستشفى هداسا عين كارم إلاسرائيلي اليوم اثر تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ عشرة أيام..

ووفقًا لتقرير القناة العبرية فان سيارة إسعاف إسرائيلية تابعة لنجمة داوود الحمراء نقلت عريقات من منزله في اريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم.

وكان د. صائب وهو امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرر حجر نفسه في منزله الكائن بمدينة أريحا وعدم الذهاب الى المشفى ، ولكن الامور تدهورت وأصبحت حياته في خطر ما استدعى نقله بشكل عاجل .

وخضع عريقات لعملية زرع رئة ، لذلك يُعرَّف بأنه مجموعة معرضة للخطر. وأصيب بكورونا مؤخرًا ، والآن بعد أن تدهورت حالته ، نقل الى المستشفى.