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أحكام وتمديد توقيف أسرى وإفراج عن أخرين

الأحد 18 أكتوبر 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وتمديد توقيف أسرى وإفراج عن أخرين



رام الله / سما /

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم ،اليوم الأحد، على الأسير عمر أبو الرُب من بلدة قباطية بمحافظة جنين، بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، أن محكمة سالم مددت اعتقال 4 أسرى من محافظة جنين لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق في سجن الجلمة وهم : عيد محمد حمور ، مؤمن سباعنة ، القاصر حافظ ابراهيم زيود واحمد اسعد عبدالحليم عبد اللطيف ، كما قدمت النيابة لائحة اتهام بحق الأسيراحمد جاسر نزال من جنين ، وعينت له جلسة ليوم 25/10/2020.

ومددت المحكمة ،اعتقال الأسير يزن محمد مطير من العيزرية بالقدس، لمدة أسبوع آخر ، ولا يزال يقبع فى زنازين معتقل الجلمة منذ اعتقاله بداية الشهر الجاري ، والأسيرين الجريحين جهاد فهد،ومحمود فاروق بعيرات من كفر مالك شرق رام الله، حتى يوم الأحد القادم .

وأفرج الاحتلال يفرج ، عن الأسير أيمن سعيد محمد حميدة (46عاماً) من سكان العيزرية شمال القدس، وذلك بعد اعتقال دام 11 عاماً ، الأسير إبراهيم جمال دراغمة من سكان طوباس، وذلك بعد اعتقالٍ دام 3 أعوام ، الأسير عبد الحفيظ شحادة من مدينة نابلس بعد اعتقال إداري لمدة ١٢ شهر وعن الأسير خليل دويكات من مدينة نابلس ،بعد اعتقال إداري لمدة ١٠ شهور في معتقلات الاحتلال .

#محكمة الاحتلال #اسرى #السجون الاسرائيلية

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