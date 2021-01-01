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اشتية: سنواصل محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها

الأحد 18 أكتوبر 2020 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنواصل محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها



رام الله / سما /

جدد رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، تأكيده مواصلة محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها، والتي تهدف الى ضرب مشروعنا الوطني.

ودعا رئيس الوزراء، خلال زيارته اليوم الأحد، قيادة الاستخبارات العسكرية في مدينة رام الله، ولقائه رئيس الجهاز اللواء زكريا مصلح، ومدراء المحافظات والدوائر في الجهاز، المؤسسة الأمنية إلى عدم التهاون مع هذه الظاهرة ومروجيها، وتعزيز الجهد والتعاون الأمني للقضاء عليها.

ونقل رئيس الوزراء، تحيات الرئيس محمود عباس لكافة القائمين على الجهاز من مدراء وضباط وافراد، مشيدا بالأداء المتميز لجهاز الاستخبارات العسكرية وكافة اجهزة المؤسسة الأمنية، إضافة الى التنسيق العالي والتكامل فيما بينها، في سبيل الحفاظ على الوطن والمواطن.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لهيئة الامداد والتجهيز، بمدينة رام الله، التقى خلالها رئيس الهيئة اللواء عزمي ناصر، ومدراء الدوائر في الهيئة.

واطلع اشتية من خلالهم على أداء وعمل الهيئة واهم احتياجاتها، مؤكدا أهمية الهيئة ودورها المساند والداعم للمؤسسة الأمنية.

واستعرض آخر المستجدات السياسية والمالية في ظل التحديات والأزمات التي تواجه فلسطين، إضافة الى الجهود المبذولة لتعزيز الجبهة الداخلية، لمواجهة كافة التحديات وتجاوزها.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الفلتان الامني

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