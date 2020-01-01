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أردوغان: فرنسا وروسيا وأمريكا تزود أرمينيا بكل أنواع الأسلحة

الأحد 18 أكتوبر 2020 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: فرنسا وروسيا وأمريكا تزود أرمينيا بكل أنواع الأسلحة



وكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده تدعم نضال أذربيجان لتحرير أراضيها مما وصفه بالاحتلال الأرميني، واتهم دول مجموعة مينسك، بدعم يريفان بالسلاح.

 وقال أردوغان، في خطاب أمام مؤتمر لحزبه، العدالة والتنمية، "لماذا نتواجد في أذربيجان ونقف إلى جانبها؟ مجموعة مينسك المكونة من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وقفت إلى جانب أرمينيا وتزودها بكل أنواع الأسلحة، أما أذربيجان فتخوض نضالا لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرمني".


واتهم الرئيس التركي أرمينيا بـ"خرق الهدنة الثانية المعلنة ليلة أمس".

واندلعت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

ويذكر أنه في فجر العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري أعلنت موسكو عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أنه عقب وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الاتفاق.

ودخلت هدنة إنسانية جديدة حيز التنفيذ مساء أمس، ولكن جدد الطرفان الاتهامات المتبادلة بخرقها.

وتعرب أنقرة عن دعهما الصريح لباكو في النزاع الجاري، مطالبة أرمينيا بإخلاء المناطق التي تحتلها في إقليم ناغورني قرة باغ باعتباره جزءا من أذربيجان.

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