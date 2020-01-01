البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية

المنامة /وكالات/

رحب وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأحد، بزيارة الوفد الإسرائيلي-الأمريكي المشترك إلى بلاده، واصفا إياها بـ"التاريخية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في مطار المنامة لدى استقباله الوفدين الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، والأمريكي برئاسة وزير الخزانة، ستيفن منوتشين.

وقال الزياني إن "زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي خطوة لتفعيل اتفاق إعلان تأييد السلام، ونرحب بهذه الزيارة التاريخية لبلادنا".

وتابع أن الحديث يدور عن "خطوة تاريخية مهمة تهدف لتحقيق الأمن والسلم والازدهار في هذه المنطقة المهمة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الأمم وأصحاب الديانات السماوية والثقافات، لما فيه الخير لشعوب المنطقة".