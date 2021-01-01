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إصابته بـ"كورونا" لا علاقة لها بنقله.. الجاغوب يوضح سبب اختيار مستشفى "هداسا" لعلاج "عريقات"

الأحد 18 أكتوبر 2020 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابته بـ"كورونا" لا علاقة لها بنقله.. الجاغوب يوضح سبب اختيار مستشفى "هداسا" لعلاج "عريقات"



رام الله /سما/

قال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب، اليوم الأحد، إن نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إلى مستشفى "هداسا" لا علاقة له بإصابته بفيروس "كورونا".

وأضاف الجاغوب، في منشور له على "فيسبوك" أن أمر النقل جاء بسبب مضاعفات صحية مرتبطة بعملية زراعة الرئتين التي خضع لها قبل ثلاثة أعوام.

وبين أنه تم اختيار هذا المستشفى بسبب كونه أقرب المستشفيات التي تحتوي على الأجهزة اللازمة والخبرة الكافية للتعامل مع حالة معقدة كهذه، وكل الخيارات الأخرى مرتبطة بنقل عريقات إلى خارج الوطن، وهي عملية شبه مستحيلة في ظل الإغلاق نتيجة جائحة "كورونا".

#منير الجاغوب #حركة فتح #صائب عريقات #منظمة التحرير #مستشفى هداسا #فيروس كورونا

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