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"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة 10 سنوات على مدان بتهمة الخيانة

الأحد 18 أكتوبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة 10 سنوات على مدان بتهمة الخيانة



نابلس /سما/

 أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد الله سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (أ،د) عن تهمة الخيانة بدس الدسائس لدى العدو خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت علية بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

وأوضح مكتب النائب العام، ان هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.

#محكمة نابلس

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