رئيس جامعة النجاح يفتتح موسم قطف الزيتون بكلية الزراعة

نابلس /سما/

قام رئيس جامعة النجاح الوطنية أ.د. ماهر النتشة بزيارة إلى كلية الزراعة والطب البيطري في طولكرم بهدف الاطلاع على سير العملية التعليمية في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الجامعة بسبب جائحة كورونا.

وكان في استقباله عميدة الكلية د. هبة الفارس ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في الكلية.

وخلال زيارته، قام بجولة تفقدية لمرافق الكلية المختلفة، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذل في إدارة الكلية، وأكد على ضرورة الاستمرار في العمل على تطوير الكلية وجعلها نموذجا يحتذى به في الإنتاج والتطور.

بدورها، قدمت عميدة الكلية شرحاً وافياً عن طبيعة سير العملية التعليمية والبحثية في الكلية، والإجراءات التي تتخذ لتذليل كافة العقبات التي تواجهها في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى الخطة الإستراتيجية للكلية للسنوات الخمس القادمة، وما تنفذه حالياً من مشاريع بحثية وتطويرية.

وتحدثت عن التطور الحاصل في مجال البحث العلمي التطبيقي الذي ينفذ من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.

وشارك رئيس الجامعة بافتتاح موسم قطف الزيتون في الكلية، وفي ختام زيارته وجه شكره لعميدة الكلية ولأعضاء الهيئتين الإدارية الأكاديمية وكافة العاملين فيها، مشيرا إلى تميز الكلية في تعزيز دور الجامعة الوطني في القطاع الزراعي.