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تركيا تعتقل صحافيا فلسطينيا من غزة بتهمة التجسس لصالح الإمارات

الأحد 18 أكتوبر 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تعتقل صحافيا فلسطينيا من غزة بتهمة التجسس لصالح الإمارات



انقرة /وكالات/

قال مسؤول أمني كبير يوم الجمعة، إن مسؤولي المخابرات التركية اعتقلوا رجلا آخر يشتبه في تجسسه على رعايا عرب أجانب لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه، إن الرجل اعترف بالتجسس على مواطنين عرب و”قدّم مجموعة من الوثائق” التي تثبت ارتباطه بجهاز المخابرات الإماراتي.

بينما أكدت مصادر خاصة، أن المتهم هو صحافي فلسطيني من غزة، اسمه أحمد الأسطل. كان يعمل في الإمارات ثم انتقل للعمل في وكالة الأناضول التركية في اسطنبول.

وأضافت المصادر أن شكوكا حوله دفعت الحكومة التركية لمداهمة منزله ومصادرة جهازه المحمول قبل أن يعودوا لاعتقاله بعد يومين. وفق القدس العربي.

وزادت المصادر أن المتهم معتقل منذ ما يقارب الشهر.

ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات الإماراتية.

وفي العام الماضي، ألقت تركيا القبض على رجلين يشتبه في قيامهما بالتجسس على مواطنين عرب، بما في ذلك منفيين سياسيين وطلاب، لصالح الإمارات.

في ذلك الوقت، قال مسؤول إن أحد هذين الشخصين مرتبط بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018، بينما انتحر أحد المشتبه بهم في وقت لاحق في السجن، وفقا لمكتب المدعي العام.

وقال المسؤول إن المشتبه به الأخير سافر إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي و”اخترق شبكات المعارضين والصحافيين العرب لسنوات”.

وكانت أبو ظبي وأنقرة على خلاف منذ عدة سنوات بشأن السياسة الخارجية والمواقف تجاه الجماعات السياسية الدينية، وهما يدعمان أطرافا متعارضة في الحرب الليبية التي طال أمدها.

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