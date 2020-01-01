المجلس الثوري: بيان الدول الأوروبية الرافض للاستيطان ينسجم مع القانون الدولي

رام الله /سما/

أكد المجلس الثوري لحركة فتح، أن بيان الدول الأوروبية الرافض للاستيطان، رسالة للشعب الفلسطيني، أنه ليس وحيدا بمواجهة الاحتلال وينسجم مع القانون الدولي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية أن الموقف الأوروبي يأتي في وقت تتزايد فيه المؤامرات لتصفية القضية.



وطالب أمين سر المجلس الثوري، الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين وفق الشرعية الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، مشيرا ان التطبيع العربي يسهل سياسات اسرائيل العدوانية بحق شعبنا .



واضاف الفتياني أن المناطق المهددة بالاستيطان بحاجة لخطة عمل لحماية المزارعين في موسم الزيتون ودعم صمود المواطنين، موضحا أن هذا الأمر بحاجة لمشاركة جميع الفصائل لمواجهة التحديات.

