عزام الأحمد: لم يعد هناك أي مبرر لعدم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة

رام الله /سما/

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، يوم الأحد، أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب، لافتا إلى أن هذا ما يتطلب لحل الدولتين.

وأكد الأحمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الرئيس محمود عباس يتابع مع الأوربيين أخر المستجدات السياسية، مشدداً على أنه يجب البناء على هذا الموقف للوصول إلى الخطوة الصحيحة، مشيرا إلى أن بيان القوى الكبرى في أوروبا مميز وذو مغزى.

وأضاف: إسرائيل تقول نحن نخدعكم ولا تصدقونا ولم نوقف الضم، وكما قال الأوروبيون "هو تنفيذ لقرار الضم".

ووجه الأحمد رسالة إلى كلا من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، متسائلاً "هل توقف الاستيطان من جانب إسرائيل؟".

وتابع: "نقول لأشقائنا العرب الذين طبعوا وعقدوا اتفاقيات بلا مبرر والذين صمتوا في إطار الجامعة العربية ولم يتخذوا موقف واضح، لا يجوز القفز على مبادرة السلام العربية قبل إنهاء الاحتلال".

وفي سياق مواجهة الهجمات الاستيطانية والتوسع الاستيطاني، لفت الأحمد إلى تطوير المقاومة الشعبية، ومشاركة الجميع بها وفق ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين في الثالث من سبتمبر الماضي، قائلا "على الجميع أن ينخرط في الميدان وليس في المهرجانات فقط".

وردا على تهديد واشنطن للجنائية الدولية بعدم فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب ومن بينها الاستيطان، أكد الأحمد، أن الولايات المتحدة ليست موقعة على اتفاقية روما وبالتالي يمكنها التنصل من فتح التحقيق.